Tragedia a Vinci: neonata di quattro mesi deceduta per arresto cardiaco

È stato eseguito ieri mattina il riscontro diagnostico sul corpicino della neonata di quattro mesi deceduta mercoledì a seguito di un arresto cardiaco. La piccolina abitava nel comune di Vinci, nella frazione di Spicchio, con i suoi genitori, una giovane coppia originaria della Nigeria. Da quanto è stato possibile ricostruire pare che la bimba fosse nata con una patologia congenita che potrebbe essere stata la causa del tragico epilogo. A stabilirlo, tuttavia, saranno i risultati degli accertamenti eseguiti. Secondo quanto riferito dagli stessi genitori ai primi soccorritori del 118 che sono giunti in via Giuseppe Giunti intorno alle 9, la bambina non stava bene già dalle 5 del mattino. Niente però faceva presagire quello che sarebbe accaduto poche ore dopo. Quando medici e sanitari sono arrivati sul posto la bambina era già in gravissime condizioni, praticamente il suo cuore aveva già smesso di battere. Purtroppo né il tempestivo intervento né la disperata corsa in elisoccorso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sono serviti a salvarla. La neonata è arrivata in ospedale già priva di vita.

Tra i primi a ricevere la tristissima notizia il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, che nelle prossime ore ha intenzione di mettersi in contatto con i genitori, ai quali ha già espresso pubblicamente condoglianze e vicinanza per una perdita così enorme. Anche sui social i commenti alla notizia sono stati di incredulità e di grande dolore per "un piccolo angelo volato in cielo".