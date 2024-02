Tragedia a Sant’Ansano. Esce per una passeggiata. Ma scivola nel fosso e muore

È stato ritrovato dal nipote a pancia in giù, con il volto riverso nel torrente. E subito ha intuito la gravità della situazione temendo il peggio. Per l’uomo, 87 anni, purtroppo non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, poco prima delle 18, in via Molin dei Frati, nella frazione di Sant’Ansano, nel comune di Vinci. L’anziano, invogliato dalla bella giornata di sole, probabilmente era uscito per una semplice passeggiata all’aria aperta, in un terreno a pochi passi dalla sua casa. Poi, all’improvviso, la caduta che lo ha fatto scivolare nel rio Sant’Ansano, un piccolo corso d’acqua. A scoprire l’accaduto è stato il nipote della vittima che non vedendo il nonno in casa è andato a cercarlo. Anche se ormai si era fatto buio, ha dovuto fare soltanto pochi passi prima di scoprire la tragedia. L’immagine che si è trovato di fronte era quella del nonno steso a terra nel piccolo torrente, con il volto riverso nell’acqua. Sotto choc, non ha esitato un secondo e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza inviate dal 118, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare l’uomo. Ma subito dopo il medico purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso ma la dinamica è apparsa praticamente chiara fin dall’inizio: l’anziano ha perso la vita a causa della caduta improvvisa. Resta soltanto da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore oppure se l’uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato giù. "Mi stringo nel lutto dei familiari, ai quali esprimo le mie più sentite condoglianze", ha commentato il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, non appena è stato informato dell’accaduto. Trattandosi di un fatto accidentale, non verrà svolta nessuna autopsia sul cadavere. Già ieri infatti la salma è stata affidata ai familiari che nelle prossime ore potranno fissare la data del funerale.