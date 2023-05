"Traffico in tilt e code Caos sosta selvaggia in piazza della Vittoria"

Sosta selvaggia e traffico in tilt. E’ la Lega a richiamare l’attenzione sul problema con Andrea Picchielli (capogruppo Lega Salvini Empoli) e Tiziana Bianconi (segretario del Carroccio Empoli-Vinci). "Abbiamo allestito il gazebo in piazza della Vittoria. Più di una volta dalla nostra posizione abbiamo visto che il traffico cittadino è andato in tilt con lunghe code e disagio per i cittadini e per gli automobilisti – spiegano i due esponenti –. Purtroppo questo è dovuto alla sosta selvaggia che avviene nella piazza e nelle vie adiacenti con conseguente difficoltà di passaggio o addirittura blocco totale del traffico, quando si trovano a circolare dei veicoli più lunghi tipo degli autobus".

I due esponenti della Lega chiedono più controlli: "Si creano lunghe file con disagi notevoli e questo non è accettabile – aggiungono Picchielli e Bianconi –: dobbiamo constatare purtroppo la mancata presenza dei vigili urbani a regolare il traffico nelle zone centrali, chiediamo più controlli da parte della polizia municipale, per verificare il rispetto del codice della strada e per evitare i notevoli disagi di traffico che paralizzano il centro cittadino". Poi l’affondo finale: "Sappiamo che questa poca presenza dei vigili è dovuta anche dalla mancanza di personale – concludono –: quindi bene il rafforzamento dell’organico entro fine anno con 6 nuovi agenti, anche se sarebbe necessario un ulteriore rafforzamento, sperando poi nella presenza più costante e visibile per evitare altri problemi al traffico".