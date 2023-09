Traffico congestionato allo stadio Lamentele e disagi nel post partita "Si è creata una fila mai vista prima"

di Simone Cioni

"Perché hanno deciso di far defluire le auto dei tifosi della Maratona unicamente dalla nuova bretella di Serravalle?". "Si è creata una fila mai vista prima". "A mezzanotte non sono riuscita ad arrivare a casa, ho dovuto lasciare l’auto in piazza Guido Guerra perché le strade erano tutte chiuse". Questi sono solo alcuni delle decine di post che ieri sono apparsi sui social in riferimento al deflusso dopo la partita degli spettatori di Empoli-Juventus. Tante persone hanno espresso perplessità per la decisione di aprire soltanto la nuova bretella, chiudendo via Berni, scelta che secondo tanti tifosi ha di fatto congestionato l’intera area dello stadio. Caos che ha creato non poche difficoltà anche a chi intorno a quell’ora, tra le 23 e mezzanotte, stava invece facendo rientro alla propria abitazione nelle vicinanze del Castellani-Computer Gross Arena. È bene ricordare comunque che stiamo parlando di un evento che ha richiamato 16mila persone, le quali si sono riversate più o meno tutte insieme sulla viabilità circostante l’impianto sportivo di viale delle Olimpiadi.

"Le critiche e le polemiche ci saranno sempre, ma per la portata dell’evento mi ritengo invece soddisfatto di come si sia sviluppato il deflusso post partita – commenta Massimiliano Mengoni, responsabile del comando territoriale di Empoli della Polizia Municipale – visto che dopo che è iniziata l’uscita dei sostenitori ospiti intorno alle 23, poco dopo la mezzanotte tutta la zona dello stadio è stata completamente riaperta". Promosso quindi anche l’utilizzo della nuova bretella, anche se lo stesso Mengoni ammette che delle criticità ci sono state. "Per i primi venti minuti la scelta di non far girare in via Berni all’altezza della rotatoria del parco di Serravalle ha funzionato bene, poi visto il grande afflusso di persone è normale che qualche problemino di traffico intenso si sia creato, ma rispetto alle altre volte è stato impiegato meno tempo per liberare l’intera area. Sicuramente ci sarà da prendere qualche accorgimento, per esempio siamo stati costretti a valutare sul momento apertura e chiusura di via Masini per alleggerire un po’ la Statale 67, ma come primo vero test probante direi che l’utilizzo della nuova bretella è stato positivo. La precedente partita contro il Verona, che aveva mosso soltanto la metà delle persone, non poteva infatti rappresentare un test attendibile".