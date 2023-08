Tracciato all’avanguardia "Il semaforo? Scelta giusta"

Novecento metri di asfalto nuovo per decongestionare il traffico nella zona est della città. Il tracciato si snoda da via di Serravalle, attraversando la zona di Pontorme, fino a congiungersi alla Statale 67 in corrispondenza della nuova rotatoria all’intersezione con via della Piccola. La strada, tutta in rilevato e a due corsie, una per senso di marcia, interseca via di San Martino a Pontorme, via di Cortenuova, dove è stata realizzata una nuova rotatoria, e via Pontorme. Lungo tutto il nuovo tracciato, sono stati realizzati da un lato una pista ciclabile a doppio senso di circolazione e dall’altro un marciapiede. L’obiettivo è anche quello di creare un collegamento con la scuola primaria di Pontorme, in corso di realizzazione dietro il plesso scolastico ‘Vanghetti’. Ma ancora prima che venisse ufficialmente aperta al transito, la bretella è già stata oggetto di discussione. Soprattutto sui social, dove ci si chiede perché sia stato installato un semaforo al posto di una rotonda all’intersezione con via di Pontorme. La risposta arriva, precisa e puntuale, da Roberta Scardigli, dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Empoli. "L’impianto semaforico ‘intelligente’ all’intersezione con via di Pontorme, al contrario di quanto si pensi, non è di vecchia concezione: dopo aver studiato i flussi di traffico e le caratteristiche della strada, abbiamo scartato l’ipotesi rotonda, complicata in questo tratto per diverse ragioni tecniche. Il semaforo darà il verde sempre alla strada principale e il rosso solo in presenza di auto ferme sulla secondaria". Non è un passo indietro, dunque, il semaforo all’incrocio, ma il frutto di una progettazione attenta che viene illustrata da Massimo Losa, professore dell’Università di Pisa, titolare dello studio di progettazione Smart Engineering srl. "Dietro una striscia d’asfalto, ci sono sfide tecniche, ambientali e sociali da non sottovalutare - dichiara il professore - Le rotatorie? Belle, ma funzionano bene solo quando i flussi sono equilibrati nelle varie direzioni, non è questo il caso. Solo un impianto semaforico, in questo punto, può regolare il traffico, soprattutto in presenza delle partite allo stadio".

"Questa nuova strada - conferma l’ingegner Scardigli - è stata pensata per rendere più agevole l’accesso alla zona del parco di Serravalle e a quella sportiva e alleggerire il traffico sulle strade del centro e sulla statale Tosco Romagnola, scegliendo le soluzioni tecniche più funzionali ai flussi di traffico. Tra queste, c’è comunque l’inserimento di una rotatoria all’intersezione con via di Cortenuova".

Ylenia Cecchetti