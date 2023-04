Tra thriller e horror Il primo romanzo di Leonardo Araneo

CERRETO GUIDI

La biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi è pronta ad ospitare il sesto appuntamento della rassegna "Incontri intorno ai libri", in programma domani sera alle ore 21. Al centro dell’incontro il libro "Back Home" di Leonardo Araneo. Si tratta dell’esordio letterario del regista e sceneggiatore nato a Vinci, un romanzo che spazia tra il thriller e l’horror con una ambientazione distopica affascinante e interessante. In un futuro troppo lontano "Il Messaggio", una breve sequenza sonora trasmessa contemporaneamente da tutti gli apparecchi di comunicazione del mondo, ha cancellato la civiltà umana, facendo regredire tutti quelli che l’hanno ricevuto allo stadio di belve assetate di sangue. Adam, uno dei pochi scampati, si muove in un mondo in rovina alla ricerca di sua figlia, rapita da un gruppo di predoni e venduta come schiava. In questo scenario post apocalittico l’uomo sarà costretto ad una lunga discesa nel proprio inferno personale e finirà per smarrire se stesso. A presentare la serata sarà il sindaco Simona Rossetti, mentre alcuni brani del libro saranno letti da Fausto Prestini dell’associazione culturale La Maschera.