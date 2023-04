Tra sprechi e incuria Villa Landini Marchiani avvolta dal degrado

Il territorio, gli abbandoni di rifiuti, ma anche degrado e incuria che potrebbero trovare soluzione. C’è tutto questo nell’intervento di Simone Testai, capogruppo di Forza Italia a Fucecchio e del consigliere comunale Sabrina Ramello. Tutto nasce da una visita lungo i percorsi delle Cerbaie, e in particolare in quelli posti a Ponte a Cappiano, a Villa Landini Marchiani: "Lo spettacolo è alquanto desolante", spiega una nota. Cosa succede? "La villa è in completo stato d’abbandono, cumuli di immondizia accatastati sul marciapiede e luci accese in pieno giorno alla faccia del risparmio energetico.

Rende molto tristi vedere come l’amministrazione mantiene gli immobili comunali, e in particolare un complesso come quello della Villa Marchiani". Il tutto oltre "al degrado per incuria e mancata manutenzione".

E ancora: "Sembra proprio che questo luogo venga utilizzato per deposito di vecchie attrezzature, mobili, elettrodomestici, computer eccetera – spiegano i due esponenti azzurri – che difficilmente possono essere stati abbandonati da estranei, in quanto l’accesso carrabile è ostacolato da una sbarra dotata di lucchetto". Non è finita qui. "Ad aggravare la situazione, le luci accese, vecchi fari alogeni ad alto consumo energetico, accesi in pieno giorno – prosegue la descrizione di Testai e Ramello – utili forse la notte per dissuadere male intenzionati, ma del tutto inutili e dispendiosi durante il giorno". Al quadro della situazione segue l’affondo alla giunta guidata da Alessio Spinelli. "L’amministrazione comunale, che tanto declama il risparmio energetico, che mette al buio alcune strade per contenere i costi – si legge nella nota – che non manca mai di ricordarci quanto il caro energia incida sui bilanci comunali, casca in un bicchiere d’acqua". Gli esponenti di FI indicano anche la soluzione: "Basterebbe una spesa di poche decine di euro e sostituire quei tre vecchi fari alogeni, con più moderni fari al led – spiegano Testai e Ramello –, magari dotati di rilevatore di presenza, per avere il solito risultato e avere costi contenuti; ma si sa: l’amministrazione a guida Pd, è brava a fare proclami, poi sui fatti concreti si perde in un bicchiere d’acqua, tanto a pagare ci sono sempre i soliti". Un immobile, che nel tempo è stato destinatario anche di atti di vandalismo, che secondo il gruppo azzurro avrebbe bisogno di qualche attenzione in più.