Tra sagre e laboratori. Il centro ’alto’ in festa

Una giornata per vivere appieno il centro storico alto attraverso tante iniziative rivolte a tutta la famiglia. E’ quella in programma oggi, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio del Comune. Si partirà alle 11, con la solenne processione della Madonna di Piazza, che poi lascerà spazio, nel pomeriggio a iniziative culturali ed enogastronomiche. A partire dalle 15, e fino alle 20, in piazza Vittorio Veneto e nel Poggio Salamartano, in programma laboratori e animazioni per bambini a cui si unirà la biblioteca comunale con l’iniziativa "Biblioteca in piazza", per un pomeriggio da trascorrere tra i libri. Nell’occasione, il Museo Civico e Diocesano effettuerà una speciale apertura con possibilità di visite gratuite alla Torre di Mezzo, mentre alle 16, in piazza Vittorio Veneto, in programma il mini torneo di burraco. Inoltre, durante l’intero pomeriggio, si terrà la sagra del ciaccino, con degustazione di birre locali. Info: 0571 242717 o via mail ainfo@prolocofucecchio.it.