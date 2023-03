Tra narrativa e impegno Iniziative per le donne

Ancora appuntamenti nel ricco cartellone a cura della Commissione per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ma anche la discriminazione e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, e allo stesso tempo per valorizzare la figura femminile nella società di oggi e del passato. Sabato alle 16.30 il tema sarà "Passione e fascino della narrativa: le scrittrici Chiara Malvolti, Chiara Boddi, Serena Turchi, Cinzia Giuntoli, Franca Matteoni, Manuela Maccanti si raccontano alla Casa del Fanciullo. Sempre alle 18 ci sarà la presentazione del libro "qualche sprazzo di luce (ogni tanto)", che è il secondo volume dell’autrice Nicoletta Vassallo. Iniziativa a cura del coordinamento donne dello Spi Cgil che si terra alla biblioteca comunale. Sabato prossimo alle 16 "Donna ieri e oggi, in Marocco:

un dibattito a cura dell’Associazione Popoli Uniti, con la partecipazione dell’avvocata Awatif Sadouk che è in programma nella Saletta del Circolo Pacchi di via della Concia.