Tra la contessa Augusta e Donald Trump

EMPOLESE VALDELSADoppio appuntamento con i libri domani e venerdì alla libreria Libri & Persone, con due presentazioni. La prima, domani alle 18.30, si terrà nella sede di Castelfiorentino in via Garibaldi ed avrà come protagonista il romanzo “Portofino Blues“ di Valerio Aiolli (nella foto), che narra della morte della contessa Vacca Augusta, per anni protagonista del jet set italiano e internazionale: come e perché cadde dalla rupe la contessa? Chi c’era con lei quella sera? Qualcuno la spinse o si trattò di una fatalità? Un noir in cui rivive non solo Francesca Vacca Agusta, ma anche la storia industriale, politica e di costume del nostro paese. Venerdì alle 18 nella sede di via del Giglio a Empoli, invece, l’ospite sarà invece il giornalista David Allegranti, che insieme a Brenda Barnini e Marco Pierini parlerà del suo libro “Come parla un populista. Donald Trump, i social media e i fatti alternativi“. Ma quanta paura dobbiamo avere delle parole di Trump? Trump, ha vinto la campagna per la sua rielezione a suon di promesse e slogan populisti. Ora che è tornato alla Casa Bianca inonda il mondo di dichiarazioni, a volte molto provocatorie e sorprendenti. Sono solo parole? Trump va preso sul serio? Eppure le parole di Trump, soprattutto ora che è di nuovo presidente, spesso diventano o creano fatti.