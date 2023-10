Tra inclusione e dialogo. Il ruolo del territorio. Un confronto aperto a tutti

Scuole e associazioni a confronto per parlare di inclusione. Tema attualissimo e che richiede impegno e sinergie. Con questo obiettivo nasce "A Mente Inclusiva", l’incontro promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione #Fucecchioèlibera, il Movimento Shalom e il Teatrino dei Fondi, in programma stasera Teatro Pacini, al quale sono invitate a prendere parte le associazioni del territorio, le società sportive, le scuole e I soggetti del Terzo Settore.

L’evento fa parte di un percorso finalizzato ad identificare le tematiche da approfondire sul tema dell’inclusione, un tavolo aperto di confronto e di co-progettazione che darà vita ad altri eventi, molti dei quali saranno realizzati insieme ai ragazzi e alle famiglie, per garantire l’inclusione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni e il dialogo inter-generazionale, in modo da promuovere e sostenere il cambiamento culturale e assicurare l’integrazione sociale anche dei più fragili.

"O si passa attraverso questo nuovo metodo educativo o sarà un fallimento - spiega il vicesindaco Emma Donnini -. I modelli educativi possono essere soltanto inclusivi, non ci sono altre opportunità. La scuola deve essere in grado di rispondere con queste modalità e allo stesso modo deve essere in grado di scambiarsi buone pratiche e modalità con le associazioni, con le società sportive e con le contrade, quei luoghi dove i giovani possono trovare la loro dimensione e le risposte ai lori bisogni".

"A Mente Inclusiva" rientra nelle azioni previste dal progetto "Inclusivamente Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusiva”" selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in partenariato con la scuola media Montanelli Petrarca, l’associazione Popoli Uniti, l’associazione Nosotras, l’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um e il Movimento Shalom, capofila del progetto, finalizzato al consolidamento della comunità educante inclusiva. Il progetto sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro.