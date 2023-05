Tra il reale e il virtuale La mostra personale a cura di Filippo Puglia

VINCI

“Subconscio: visioni dall’io“. Questo il titolo della mostra personale di pittura di Filippo Puglia, che sarà inaugurata domani pomeriggio alle 17 presso il Museo Leonardiano di Vinci. All’evento interverranno il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, Yuri Storniolo, esperto di metaverso e Jonni Pancaldi, esperto blockchain. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Vinci ed allestita in collaborazione con MyUtopia, Geognostica Fiorentina e Asvo, sarà visitabile da domenica a sabato prossimo 13 maggio dalle ore 10 alle 17. Per informazioni è possibile scrivere una email a [email protected]

Filippo Puglia, artista nato nel 1973 in una cittadina sul mare in provincia di Messina, si occupa nel contempo di design, scenografia e fotografia, raccontando attraverso le sue passioni, momenti coinvolgenti di vita sociale e umanità. Ottiene molteplici riconoscimenti e attestati di merito per la sua pittura, sviluppata oltre che con il suo talento naturale, con forza e vitalita caratteriale. Nelle sue opere esalta la capacita del segno e il senso cromatico, arrivando a realizzare rappresentazioni che conquistano osservatori e pubblico di ogni generaziona e provenienza.