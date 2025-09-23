Tra i delegati in Venezuela: "Esperienza stimolante"

A luglio le elezioni municipali in Venezuela, teatro ostico spesso connotato da tensioni politiche e clima tutt’altro che disteso. Per questa ricorrenza, al fine di garantire una tornata elettorale regolare, l’Onu e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno mobilitato circa 1.400 osservatori, sia locali che esteri, che andassero appunto a supervisionare il processo elettorale della nazione sudamericana. Ecco quindi che, oltre l’Atlantico, anche Dario Torrigiani ha deciso di prendere parte al progetto, diventando anch’egli osservatore: il 21enne residente a Empoli, figlio di Filippo Torrigiani, volto noto della politica empolese, ha avuto modo di vivere quest’esperienza grazie al suo legame con l’associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba, conosciuta durante le sue attività nel mondo della politica, e non ha esitato nel fare le valigie e partire direzione Caracas.

Un’esperienza, la sua prima al di fuori dell’Europa, che gli ha lasciato molti spunti di riflessione: "Sono venuto a conoscenza di questa possibilità grazie all’associazione Amicizia Italia-Cuba: mi hanno spiegato che Onu e Ocse mandano delle delegazioni di osservatori volontari, incaricati di seguire lo spoglio elettorale e presenziare al seggio, che si appoggiano all’internazionale antifascista. C’erano organizzazioni da tutta l’America Latina e tutto il mondo, più di mille delegati da 80 Paesi diversi, e io facevo parte della delegazione italiana. È stata un’esperienza molto interessante – continua Torrigiani –, mi aspettavo una situazione diversa, e invece posso dire che in Venezuela i seggi non sono teatri di guerra come invece spesso viene riportato".

I risultati di quest’anno hanno visto la vittoria della coalizione di governo di Maduro, a fronte di un’affluenza registrata del 44%, vale a dire circa 6,27 milioni di votanti su oltre 14 milioni aventi diritto. "La competizione politica è incredibilmente aperta, l’opposizione ha vinto anche alcune tornate elettorali negli ultimi anni – spiega Torrigiani –. Il metodo elettorale venezuelano è, se vogliamo, anche più scientifico del nostro: quando votano non consegnano solo la tessera elettorale, ma c’è anche bisogno dell’impronta digitale, per cui i dati dell’affluenza sono abbastanza matematici".

Contemporaneamente al periodo elettorale, poi, si è svolto anche il primo vertice mondiale dei popoli per la pace e contro la guerra, al quale Torrigiani ha partecipato sempre per conto dell’associazione Italia-Cuba: "C’erano giovani da ogni dove ma anche figure istituzionali, tra cui sono intervenuti l’ambasciatore russo e quello cinese. C’erano persino le Madri di Plaza de Mayo, e pure Aleida Guevara, nipote del Che. È stato un momento di riflessione importante su ciò che sta succedendo nel mondo in questo periodo".

