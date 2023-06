Tra cultura e società Gli incontri sul Poggio

Tornano a Fucecchio gli incontri culturali Al Caffé del Poggio, rassegna promossa dal Circolo Mcl in collaborazione con la Fondazione Montanelli Bassi, in programma tutti i giovedì del mese di luglio sul Poggio Salamartano. Il via il 6 luglio alle 21,30 con la serata karaoke con Antonio e Mario e Cena sul Poggio dalle 20.30. A seguire karaoke con gli amici di Caselle in Pittari. Il 13 luglio ci sarà la presentazione del libro ’Vanghetti e Pellegrini medici di avanguardia’: incontro con l’autore Paolo Cioni che parlerà del libro dedicato al medico che innovò la chirurgia per l’applicazione di protesi artificiali. Il 20 luglio letture a cura di Andrea Giuntini. Una serata dedicata ai “toscanacci” con letture dei testi di Boccaccio, Renato Fucini e Indro Montanelli. Il 27 luglio è in programma l’incontro con il sindaco e le associazioni. A trent’anni dal restauro del Palazzo della Volta, un dibattito con il sindaco Alessio Spinelli e i rappresentanti delle associazioni sul tema ’Segni e progetti di rinascita per il centro storico di Fucecchio’.