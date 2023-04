Tra arte e natura Cinque iniziative per ’Open week’

Cerreto Guidi e il suo territorio saranno presenti anche quest’anno, per la sua sesta edizione, nel calendario di ’Open week da Leonardo a Pinocchio’. L’iniziativa, che si terrà da oggi al prossimo primo maggio, mira a valorizzare le eccellenze turistiche di questa parte del territorio regionale, dalla Valdinievole alle colline di Cerreto Guidi e Vinci. Riconfermati alcuni pilastri delle scorse edizioni come le escursioni nel Padule di Fucecchio, le passeggiate e il trekking all’interno di splendide oasi naturalistiche oltre alla visita dei borghi, le degustazioni dei prodotti tipici, i musei, le mostre espositive e gli eventi letterari.

Il programma è stato ampliato rispetto alla passata edizione, quella della ripresa dopo i due anni di stop per la pandemia, e comprende una variegata offerta (eccellenze culturali, ambientali, storico-artistiche ed enogastronomiche) a cittadini e turisti, di tutte le età con un’attenzione speciale rivolta alle famiglie e ai bambini. Per quanto riguarda il territorio comunale di Cerreto Guidi, fra il 15 e il 30 aprile, sono cinque le iniziative promosse e organizzate con la gestione operativa della Pro Loco e in stretta collaborazione con numerose associazioni locali.

Si parte sabato 15 dal Padule di Fucecchio con una passeggiata e birdwatching con guida, tra il ’Giardino della Meditazione’, il percorso ’Vincio Vecchio’ e il Ponte di Cavallaia. Il sabato successivo, invece, alla camminata guidata dalla Villa Medicea di Cerreto Guidi all’antica Corte di Musignano sarà abbinata un’apericena con degustazione di vini, mentre domenica 23 si torna al Padule di Fucecchio, nel percorso naturalistico dell’area protetta delle Morette. Infine, nel fine settimana del 29 e 30 aprile spazio a un’altra camminata-degustazione e a un tour del borgo di Cerreto Guidi. Nel primo caso si tratta di una visita a ’Il giardino delle rose antiche’ e a Poggio Tempesti con degustazione finale di prodotti a base di rose. Il giorno dopo, invece, si parte da una visita alla Villa Medicea per proseguire con un percorso urbano denominato ’Cerreto in Giro’ con visita al presepe all’Uncinetto e pic-nic a San Zio. Per informazioni è possibile telefonare allo 0571 55671 o al 340 7151682 oppure scrivere una email a [email protected]