Tra aironi e cormorani Visita all’area Righetti

Prenotazioni aperte per una bellissima escursione alla scoperta dell’ area Righetti domenica 14 maggio dalle 9 alle 12. L’area, che costituisce la parte più settentrionale della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, conserva elementi di grande interesse paesaggistico e naturalistico, grazie alle cure prodigate per decenni dall’ingegner Gaetano Righetti e poi dal Consorzio di Bonifica, che ne ha acquisito la proprietà; proprio per questo è possibile visitarla solo in compagnia di guide esperte. Anche in questa parte della riserva naturale sono stati effettuati negli ultimi anni grandi interventi di manutenzione e ripristino ambientale, e in particolare sono stati creati specchi d’acqua, dotati anche di due osservatori faunistici, che ospitano una grande varietà di uccelli acquatici. Nell’area Righetti sono anche presenti due piccole colonie riproduttive di aironi e cormorani: dagli osservatori è possibile vedere a distanza con il cannocchiale i nidi e seguire le varie fasi dell’allevamento dei pulcini.