Tour virtuali al museo della ceramica

La ceramica diventa… un’esperienza immersiva, da vivere virtualmente. Il museo della ceramica si svela attraverso uno strumento in più, quello della realtà aumentata. La storia dei manufatti esposti sarà presto raccontata in modo innovativo: con un tour virtuale che proietta il visitatore in altre epoche, mettendo la contemporaneità in relazione con il passato della tradizione ceramica. C’è il periodo d’oro del Rinascimento, con committenze dai casati fiorentini più importanti. Ci sono le esportazioni in tutto il mondo, la produzione a servizio di farmacie, ospedali e spezierie. E la storia della ceramica d’uso, sulle tavole dei nobili, come della gente semplice. Si arriva poi a 50 anni fa, alla scoperta del Pozzo dei Lavatoi. Un intreccio di vicende che è ancora più affascinante se raccontato in un tour multimediale. Ecco dunque che la Fondazione Museo Montelupo punta su app, video, realtà aumentata e installazioni con un progetto - dal valore di oltre 60mila euro - con l’obiettivo di aumentare le informazioni a cui i visitatori possono accedere. Il progetto (inclusivo e accessibile) è stato presentato nell’ambito del bando ’Valorizzazione musei, biblioteche e archivi’ della Fondazione CR Firenze; una mappa interattiva metterà in rete tutti i luoghi di interesse storico e culturale di Montelupo. "I musei - afferma l’assessore alla Cultura Aglaia Viviani - non sono più solo luogo di studio e conservazione, ma anche spazio di coesione sociale e promozione culturale. Non solo ‘contenitore’ di opere, ma luogo dove la conoscenza è costruita, comunicata e condivisa".