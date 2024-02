Totem guasto da mesi: "Pensate a sistemarlo"

Sono parecchi mesi che il totem dell’ospedale San Pietro Ignero di Fucecchio non funziona. La denuncia del disservizio arriva da una cittadina che sottolineato il suo disappunto anche sui social. "Per fare la chemioterapia, ogni quindici giorni, una persona ha bisogno della stampa dei risultati delle analisi del sangue – si legge nel post – e oltre a soffrire deve andare a cercare da altre parti: se chiedi di fartelo stampare dal personale ti dice di no". Nel caso specifico, si apprende, poi una soluzione è stata trovata. "Anche a Santacroce non funziona – si legge ancora nel post –. Menomale, una gentile signora a mio marito, oncologico, gliel’ha stampato. Invece di pensare alle cose non necessarie, pensiamo alle cose giuste e purtroppo necessarie per vivere". Un appello, dunque, a ripristinare un servizio importante per molti. E per alcune tipologie di pazienti ancora di più.