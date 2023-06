Toscana Manifatture lancia il progetto "Gli artigiani del sapere"

Il Consorzio Toscana Manifatture lancia il progetto: "Artigiani del sapere 5.0 - L’economia della conoscenza per la manifattura del futuro". Un progetto pensato per l’area pelle. Un progetto di formazione fatto di eventi che vogliono promuovere e migliorare i legami tra i processi di apprendimento, l’innovazione e la competitività del distretto. Si tratta – si apprende – di iniziative di sostegno alle aziende all’evoluzione "Industria 5.0", per adattarsi, evolversi e abbracciare la transizione verde e digitale in modo da essere competitivi e rimanere motori di prosperità. Un progetto che è anche di valore sociale e culturale, che include la collaborazione di Parco Corsini e il patrocinio del Comune di Fucecchio, per avvicinare le aziende alle istituzioni, agli istituti scolastici e ai cittadini al fine di migliorare la formazione e l’inserimento lavorativo. La presentazione è fissata per domani sera alle 19 al museo di Fucecchio in piazza Vittorio Veneto.