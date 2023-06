Torre in festa, un successo Onori ai grandi campioni Fondi per gli alluvionati

Un successo. Una serata di grande festa, quella promossa dalla Pro Loco di Torre, che la scorsa settimana ha organizzato la sesta edizione della festa dedicata a Torre e ai torrigiani. Un modo per riunire amici che magari non si vedevano da moltissimi anni, ma anche l’occasione per consegnare un riconoscimento a tutti quei torrigiani che, nel loro campo, si sono particolarmente distinti. E non solo: è stata anche una serata di grande solidarietà, durante la quale sono stati raccolti mille euro donati all’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Ad aprire le danze sono state le ginnaste della Pro Loco, guidate dall’insegnante di educazione motoria Manuela Chiti, che hanno inaugurato la serata dimostrando che è possibile praticare sport e attività fisica a qualsiasi età. Poi è stata la volta dei riconoscimenti, a partire da coloro che si sono distinti nello sport a livello mondiale: Simone Buti, campione di volley, nel cui palmares spiccano un argento ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016, un argento nella Coppa del Mondo in Giappone nel 2015, un argento agli Europei del 2012 e un bronzo agli Europei del 2015, e Lorenzo Bernini, protagonista nel motocross Enduro in cui, oltre alle vittorie in vari campionati italiani e mondiali, è attualmente impegnato nel campionato Europeo cat. 250 2 t. e nel campionato del mondo 250 2 t. categoria Junior.

Poi sono stati premiati il podista e ciclista Francesco Frediani, che vanta un campionato italiano di corsa in salita, un campionato italiano di corsa nel grattacielo, dodici campionati toscani tra ciclismo e podismo e una medaglia di bronzo ai campionati del mondo a squadre in Irlanda, e i ballerini Antonella Biagi e Piero Bertini che, oltre al quinto posto finale del campionato italiano di danza standard, hanno raggiunto varie semifinali in occasione di gare internazionali e nazionali, partecipando a quattro campionati del mondo e a un campionato europeo. Tra i premiati anche l’allenatore della squadra di calcetto della Contrada Torre, mister Maurizio Buti, che quest’anno si è aggiudicata il torneo di calcetto tra le 12 Contrade del Palio di Fucecchio. Ma non solo sport. Tra i tanti riconoscimenti consegnati dal presidente della Pro Loco, Roberto Pellegrini, c’è stato spazio anche per l’imprenditore Ivo Mancini, insignito del Leone Rampante nel 2021.