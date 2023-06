Torneo Paesano 2023, Montaione sfida i rioni a calcetto, beach volley, padel e bocce

Fervono i preparativi per il Torneo Paesano di Montaione che quest’anno, causa i lavori in corso allo stadio comunale, non si svolgerà nella consueta formula delle partite di calcio. Non volendo però rinunciare alla realizzazione dell’evento, per questa volta, gli organizzatori hanno deciso che i quattro rioni si sfideranno il 26, 28 giugno e il 3 luglio nel Parco dei Mandorli a calcetto, beach volley, padel e bocce. Inoltre nella giornata di mercoledì 28 si terrà il “Piccolo Paesano”, una serata dedicata a tutti i bambini e tutte le bambine tra i 6 e i 10 anni (quelli che frequentano la scuola elementare). Il Torneo Paesano 2023 si chiamerà Memorial Daniele Fornai, ideatore, insieme ad altri, del primo torneo paesano a fine anni Ottanta e, dopo tanti anni in cui non si svolgeva, uno dei protagonisti della ripresa.