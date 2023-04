Torneo di calcetto Successo e solidarietà

Un successo, tanto entusiasmo, pubblico e divertimento. "Dopo tre anni di assenza per la pandemia è tornato il Torneo di Calcetto delle Contrade – dice il sindaco Alessio Spinelli – con una cornice di pubblico degna di un grande evento. Palazzetto gremito in ogni ordine di posti e entusiasmo alle stelle. Una bellissima festa di sport che ci avvicina a Il Palio di Fucecchio". Un evento che ha visto anche un impegno solidale. Le 12 Contrade del Palio hanno aderito alla proposta della consulta del volontariato e dell’amministrazione comunale per una raccolta alimentare in favore delle famiglie bisognose da realizzare proprio in occasione del torneo: una raccolta di beni di prima necessità da poter distribuire alle associazioni che provvedono alla consegna dei pacchi alimentari e una somma in denaro alla Caritas per l’acquisto di generi alimentari freschi. Le iniziative in favore delle famiglie in temporanea difficoltà sono organizzate e seguite dall’assessorato alle politiche sociali.