Torna un’iniziativa targata Plastic Free

L’area da ripulire da lattine, bottiglie e cartacce è quella della zona industriale di Montelupo Fiorentino in via Arti e Mestieri. Dopo circa un anno dall’ultima uscita, tornano in azione i volontari di Plastic Free: il ritrovo è per il 3 di settembre alle 10 davanti al bar Job. L’iniziativa è aperta a tutti (ci si può iscrivere tramite il sito di Plastic Free Onlus) e quest’anno si arricchisce di una presenza in rosa. E’ quella delle ragazze di "Dimensione Zero", vincitrici di un bando Cesvot per l’avviamento al volontariato dei giovani. Confermata anche in questa “operazione speciale“ la sinergia con l’amministrazione comunale che con Plastic Free collabora sempre di più in nome dell’amore per l’ambiente.