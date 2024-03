Torna MoMu off. Gli Electric Souls ospiti al Loft 19

MONTESPERTOLI

Al Loft 19 di Montespertoli torna la musica di qualità, da godersi in un’atmosfera intima e rilassata, di “MoMu off“, con l’organizzazione della compagnia Teatro popolare d’arte, in collaborazione con il locale Circolo Fotografico Fermo Immagine. Gli ospiti di sabato prossimo alle 18.30 saranno gli Electric Souls, una band dall’incredibile sound che presenterà il suo ultimo lavoro “Liquid Tension“, album che si muove in maniera fluida tra una moltitudine di generi, andando a delineare un qualcosa di nuovo nel panorama sonoro jazz italiano. A livello di concept, la band si è fortemente ispirata ad alcuni luoghi della periferia fiorentina, dove il disco è nato e che iconograficamente identificano il paesaggio underground ricercato dal trio a livello sonoro. Dall’opera, un dipinto raffigurante il Viadotto del Ponte all’Indiano realizzato da Dalia Mauri, passando per i titoli dei brani come ‘Flr’ fino alle impostazioni del videoclip del singolo ‘One, due, tre’, tutto rimanda ad una Firenze diversa da quella che siamo abituati a vedere nelle cartoline.

Si tratta insomma di una sperimentazione sonora a cavallo tra drum’n’bass, broken beat, jungle e cultura underground. Il tutto, ovviamente, con un approccio jazzistico. “Liquid Tension”, come suggerisce il titolo, si muove fluidamente attraverso questa moltitudine di generi, andando avanti per delineare qualcosa di nuovo nel panorama sonoro del jazz. È il primo vero album completo realizzato dal trio fiorentino, che ha dato vita ad un’opera magari complessa ma estremamente fresca, densa di soluzioni e, quindi, perfettamente godibile anche per chi non è proprio appassionato del genere in questione. La band è composta da Dario Mangano alla chitarra, Alberto Palloni al basso e Tiziano Pratesi alla batteria. L’ingresso alla serata è ad offerta libera. A chiudere la rassegna il prossimo 9 aprile il quarto ed ultimo appuntamento musicale, che vedrà protagoniste Visioni con il concerto “Trip Hop“: Irene Betti all’arpa, Virginia Belvedere al flauto e al basso elettrico e Novella Curvietto al Violoncello.