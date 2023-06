Un appuntamento che fa parte della tradizione e che è un momento anche di grande solidarietà. Torna la tradizionale giornata di scambio e solidarietà a Massarella, con il Mercatino Bazar in piazza XXIII Agosto promosso dalla parrocchia Santa Maria di Massarella con il patrocinio del Comune di Fucecchio. L’appuntamento è per domenica dalle 8,30 del mattino. Presenti stand con abbigliamento nuovo e vintage, pelletteria, ceramiche, libri usati ma anche prodotti tipici locali provenienti dalle aziende del territorio, con una mostra degli elaborati del catechismo e dell’oratorio. Durante la giornata il mercatino sarà inoltre accompagnato da varie degustazioni; dalle 16 bomboloni e dalle 19,30 apericena. Il ricavato sarà devoluto al mantenimento della colonia estiva parrocchiale. In occasione dell’evento, dalle 7 alle 24, per consentire lo svolgimento dell’evento saranno in vigore i divieti di circolazione e sosta in piazza XXIII Agosto.