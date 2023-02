Torna la Scarpinata Empolese: ecco le modifiche a sosta e viabilità

Una passata edizione

Empoli (Firenze), 24 febbraio 2023 - È tutto pronto per la 44esima Scarpinata Empolese, passeggiata ludico-motoria promossa dalla Asd Podistica Empolese 1986. Si svolgerà domenica 26 febbraio, al mattino.



Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sono state predisposte alcune modifiche temporanee a sosta e viabilità, come disposto dall'ordinanza 128 del 23 febbraio 2023. L'ordinanza dispone l'adozione, dalle ore 23 del 25 alle 13 del 26 febbraio, di questi provvedimenti di viabilità temporanei: via De Sanctis, su ambo i lati del tratto compreso fra i civici 1 e 3, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Meucci e l’intersezione con via Bartoloni, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per l’attività, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia; via del Puntone, nel tratto compreso tra l’intersezione tra via De Sanctis e via Bucherelli, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari per l’attività, residenti, frontisti, mezzi di soccorso e forze di polizia. Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso in caso di interventi all'interno dell'area interdetta. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del codice della strada.

