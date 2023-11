Torna la pista di pattinaggio. Si spostano i banchi del mercato

Natale chiantigiano Doc… col brivido: in piazza del Popolo a Montespertoli per un mese e mezzo gli appassionati troveranno la pista di pattinaggio su ghiaccio (in attesa, anche, che il clima ‘esterno’ si adegui a standard un po’ più invernali). La pista già da martedì farà spostare alcuni banchi del mercato settimanale in zone adiacenti. Le relative decisioni - compreso quelle inerenti il parallelo mercatino natalizio - sono state appena prese dalla giunta Mugnaini. Si procederà dunque, in via temporanea, a uno spostamento parziale del mercato settimanale per i giorni 28 novembre, 5, 12, 19, 26 (quest’ultimo però anticipato al 24) dicembre 2023, 2 e 9 gennaio 2024.

Nel giro di poche decine di metri in ogni caso i clienti troveranno i banchi di loro interesse. Diciamo che la variazione alla disposizione del mercato del 28 novembre fa da apripista per l’apertura vera e propria del lungo periodo natalizio nella ‘capitale del Chianti’, fissato alla festa del patrono, Sant’Andrea, ovverosia il 30 novembre. In questa data, alle 17.30 cioè poco dopo il tramonto, avverrà l’accensione delle luminarie e dell’albero nella stessa piazza del Popolo, che ancora una volta si confermerà il centro di aggregazione sociale di Montespertoli. E’ anche uno sperato ritorno a una qualche normalità dopo anni parecchio difficili. Un brindisi speciale, poi, accompagnerà questo momento con l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, che ha organizzato tutte le iniziative natalizie. Sempre il 30 novembre, giovedì, si inaugurerà la tanto attesa pista del ghiaccio, "regalando a Montespertoli un motivo in più per immergersi nella gioiosa atmosfera delle festività" si spiega dalla giunta. Pista che resterà in funzione sino all’Epifania, fine delle feste.

Andrea Ciappi