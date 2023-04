Torna la Fiera del Gusto In scena le prelibatezze

Tornano le prelibatezze della Fiera del Gusto a Fucecchio che potranno essere assaggiate martedì 25 aprile per la la Festa della Liberazione. Questa classica mostra mercato enogastronomica sarà allestita in Piazza Montanelli e quest’anno si svolgerà per la sua 17esima edizione. La manifestazione mette ogni anno in vetrina le migliori eccellenze toscane. Anche quest’anno la Pro Loco di Fucecchio organizza un happening primaverile di grande spessore per gli amanti della buona tavola che cercano le cose più belle e più buone. Nelle postazioni degli espositori sarà infatti possibile trovare carni, salumi, formaggi, miele e tanti altri gustosi prodotti con modalità artigianali. L’orario di svolgimento di questa rassegna enogastronomica sarà per tutta la giornata dalle 9 alle 20. E nell’occasione resteranno aperti anche vari negozi del Centro Commerciale Naturale.