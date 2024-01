Torna la Cavalcata dei Re Magi

FUCECCHIO

Tutto pronto per un’altra edizione della tradizionale cavalcata dei Re Magi. L’iniziativa è promossa come sempre dall’unità pastorale di Fucecchio, che comprende le parrocchie di Collegiata di Fucecchio, Santa Maria delle Vedute, San Pietro Apostolo di San Pierino, San Bartolomeo di Ponte a Cappiano e San Gregorio della Torre con la collaborazione delle Contrade del Palio. L’itinerario del pellegrinaggio comprende tre partenze, tutte alle 16, da altrettante località. Il primo percorso prende il via da Ponte a Cappiano e si snoderà lungo piazza Donnini, viale Colombo e piazza della Ferruzza. Chi si ritroverà a la Torre, si sposterà invece lungo il seguente tragitto: piazza San Gregorio, via Poggio Osanna, via di Burello via I° Settembre e piazza della Ferruzza. Infine, il terzo percorso inizierà da San Pierino e finirà come gli altri due in piazza della Ferruzza, passando però per piazza della Chiesa, via Samminiatese, via Rosselli, via Cesare Battisti, via Tea, via Trento, via Pacchi, piazza della Vergine, via Sottovalle e via Bonaparte. Una volta giunti in piazza della Ferruzza, poi, i tre cortei proseguiranno insieme il percorso verso la Chiesa di Santa Maria delle Vedute, da dove dopo una breve sosta si rimetteranno in cammino per trasferirsi in Collegiata a Fucecchio. Qui alle 18 sarà celebrata la Santa Messa dell’Epifania da Monsignor Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato.