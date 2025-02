Torna “La biblioteca della Memoria“

Il ciclo “La biblioteca della Memoria” si tiene alla Casa della Memoria e sabato prossimo alle 17.30 ospita Paola Trevisan e Donatella Ascari che presentano il libro “La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie” (Viella editrice, 2024). Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva “zingari”? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana? Il volume ricostruisce per la prima volta le politiche persecutorie del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia. "L’obiettivo della rassegna – spiega Raffaele Donati, consigliere comunale con delega alla Memoria – è affrontare temi della Resistenza e della deportazione che ancora oggi non sono molto conosciuti e affrontati".