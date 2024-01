Torna il punto prelievi. Festa per la riapertura

È prossima la riapertura del Punto Prelievi, con i nuovi locali riqualificati che il Comune ha dato in comodato d’uso all’Asl. In vista di questo domenica prossima la frazione di Massarella si ritroverà a pranzo per festeggiare l’evento e lanciare un crowdfunding utile a acquistare un defibrillatore da posizionare proprio a fianco della struttura, seguendo l’esempio di quanto è già accaduto in altre frazioni del territorio. Una domenica di festa, dunque, per la comunità massigiana, che sarà presente al gran completo con tutte le sue realtà associative, dalla Contrada alla Parrocchia, dal Gruppo Spontaneo d’Iniziativa all’Associazione Il Padule, dal Circolo Arci all’associazione Le Stanze del Padule fino alla Polisportiva Massarella. Un appuntamento che si appresta a segnare una nuova fase per la frazione che potrà non soltanto contare sulla ripresa di un servizio sanitario importante come quello del punto prelievi, ma anche su un locale completamente rinnovato ed adeguato alle esigenze. Oltre ai lavori sull’edificio, oggi aggiornato negli spazi di accoglienza e in quelli dedicati al personale medico-sanitario, i lavori hanno visto anche la realizzazione di un camminamento pedonale che mette in comunicazione il punto prelievi con il vicino parcheggio di piazza XXIII Agosto, così da adeguare la fruibilità del servizio anche dal punto di vista dell’accessibilità.