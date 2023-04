Torna il premio ‘Li omini boni’ Protagoniste le storie degli ultimi

Protagonisti, gli ultimi. Storie di chi vive ai margini, racconti di fragilità. La nona edizione del premio "Li Omini Boni" di Vinci torna venerdì 21 alle 21.15: un appuntamento importante con il giornalismo e la comunicazione che quest’anno affronta il tema della libertà di espressione declinandolo nella libertà di raccontare gli ultimi, coloro che vivono ai margini della società. L’associazione promotrice dell’iniziativa, "Vinci nel Cuore", lo fa con tre ospiti che nella loro professione giornalistica si occupano proprio della questione. È un ritorno apprezzato a Vinci quello di Jacopo Storni, già premiato nel 2016 come Cronista Toscano ora torna a raccontare le sue esperienze professionali nella narrazione di situazioni difficili da vivere, soprattutto dal punto di vista dell’immigrazione. A rappresentare Fuori Binario- nato nel 1994 da un gruppo di persone impegnate nel sostegno ai più fragili, un aiuto dato attraverso l’informazione - ci sarà invece Cristiano Lucchi.

Infine Margherita Cecchin, giovane giornalista, che con il suo documentario sui senzatetto empolesi in balia del freddo si è guadagnata un posto nell’albo d’oro dei cronisti toscani di Vinci nel Cuore. La serata sarà anche l’occasione per un intervento di Domenico Iannacone, giornalista di Rai 3, noto al grande pubblico per la realizzazione di documentari d’inchiesta. L’evento si svolgerà come sempre al Teatro della Misericordia di Vinci. E’ un appuntamento di cultura e informazione realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana e ha il patrocinio del Comune di Vinci e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. All’organizzazione hanno partecipato anche la Parrocchia di Santa Croce in Vinci, la Misericordia e la Pro Loco Vinciane e l’associazione Orizzonti di Lamporecchio.