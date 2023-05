Torna il Palio dei Rioni Quattro contrade in gara alla conquista del titolo

Quattro colori protagonisti, spirito goliardico e la voglia di stare insieme. Dopo uno stop lungo quattro anni torna il "Palio dei Rioni di Capraia Fiorentina" che vedrà sfidarsi i rossi di Casenuove, i blu di Castello, i verdi di Centro e i gialli di Mazzantini. In calendario una serie di appuntamenti per cimentarsi in diverse discipline sportive (e non): chi otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà l’ambìto "Cencio". L’ultima edizione, quella del 2019, è stata vinta dal rione Mazzantini; lo scorso anno il Palio è tornato ma con un format ridotto e dedicato ai bambini. Da oggi e fino al 27 maggio a Capraia si alterneranno gare ed eventi a tema. A dare il via ai giochi, stasera, saranno i tornei di calcetto per ragazzi e adulti. Nel weekend invece si svolgerà il "Palio dei bambini", ma anche un torneo riservato ad atleti over 35, la corsa podistica ed il tiro alla fune. Lunedì sarà la volta del torneo di pallavolo femminile, mentre quello di briscola si disputerà il 23 e 25 maggio. In piazza Madre Teresa di Calcutta oltre al tradizionale mercato di domenica dalle 8 alle 20, domani ci sarà lo spettacolo "Asia Drag Queen Show" . Per tutto il fine settimana invece in piazza Guido Rossa, spazio allo street food con ospite "La Sagra del Carciofo empolese". Gran finale sabato 27 con cena, premiazioni e assegnazione del "Cencio" disegnato dall’artista Lorella Consorti.