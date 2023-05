Torna Agricola Eccellenze locali protagoniste

CASTELFIORENTINO

Le eccellenze agricole e i prodotti tipici dell’Empolese Valdelsa tornano protagoniste ad Agricola, l’evento che si svolgerà tra oggi e domani nella zona sportiva di Castelfiorentino. Amore per la terra, trasmissione dei saperi e la cultura del mangiare sano si alterneranno tra laboratori, progetti didattici, spettacoli musicali e tanto altro. "Agricola è una delle fiere di settore più importanti della nostra regione – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e rappresenta un vero e proprio presidio della cultura agricola".

Di una manifestazione che rappresenta un patrimonio fondamentale del territorio ha parlato invece il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e sindaco di Castefiorentino Alessio Falorni. "Ci permette di valorizzare i tanti agricoltori e imprenditori locali che fanno innovazione e al contempo stanno riscoprendo le colture tradizionali del territorio". La manifestazione è stata preceduta ieri dal convegno “Eccellenze del nostro territorio. Biodiversità o il cibo in provetta. Quale futuro?“. Tra le novità di quest’anno, l’incremento degli espositori, ben 150. Il sipario si aprirà oggi dalle 16 con la sfilata dei trattori d’epoca per le vie cittadine a partire da piazza Berlinguer. Nel frattempo ci sarà un’esposizione di macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia, oltre a quella delle cassette con la successiva consegna degli attestati del progetto “L’Orto in cassetta“ agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino, iniziativa promossa dall’associazione Agricoltori che quest’anno ha coinvolto 40 classi e circa 800 alunni.

Domani invece apriranno gli stand della mostra mercato dei prodotti tipici locali, con molte aziende agricole e del settore florovivaistico, dove sarà possibile degustare e acquistare i prodotti tipici dell’Empolese Valdelsa. Contemporaneamente vi sarà l’esposizione delle macchine agricole d’epoca e di nuova tecnologia, delle cassette del progetto ‘l’orto in cassetta’ e infine l’apertura della ‘fattoria degli animali’. Nel pomeriggio dimostrazione di addestramento dei cani da soccorso e il laboratorio degli spaventapasseri. Gran finale dalle 17 con l’esibizioni del gruppo Novecento di Montespertoli, della rock-band Quarto podere e de “La Bandaccia”.