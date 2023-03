Toponomastica ’rosa’ La proposta della Lega

Intitolare tre strade a donne del territorio che si siano contraddistinte in vari campi. La proposta arriva in occasione dell’8 marzo dalla Lega. "L’Associazione toponomastica femminile oggi conta più di 9700 aderenti tra l’Italia e l’estero – dice il capogruppo Andrea Picchielli – e si è attivata con un accurato lavoro di ricerca che ha permesso di compilare i censimenti stradali di migliaia di comuni, individuando le tracce femminili presenti nelle intitolazioni e nella memoria storica della cittadinanza, sottolineando l’enorme disparità nella rappresentazione dei due generi".

Prosegue il consigliere. "Come Lega sosteniamo che sia necessario prendere in considerazione tutte coloro che hanno contribuito sia nel territorio di Empoli che nella nostra regione con il loro ruolo sociale e culturale nel costruire il tessuto del nostro Paese. Anche l’onomastica può dare il proprio contributo a superare i modelli culturali, stereotipati e conformisti per creare una cultura non discriminante verso le donne"