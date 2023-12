Topi d’appartamento in azione: "Un colpo dietro l’altro, aiutateci"

"Qualcuno si è introdotto in casa mia, alla ricerca di denaro o oggetti di valore. E a quanto mi risulta non è la prima volta che accade, qui in zona Canonica". È la segnalazione di un residente, Davide Pampaloni, il quale dopo la scoperta ha provveduto ad avvertire le forze dell’ordine. "Stavo dormendo, mi sono svegliato a causa dei rumori: avevo il dubbio che qualcuno si fosse introdotto nella mia abitazione. E andando a controllare, mi sono accorto dei cassetti aperti e dei vestiti gettati per terra – ha proseguito Pampaloni – non sono riuscito a vedere i ladri, perché quando ho raggiunto la stanza non c’era più nessuno. Sono stato fortunato, perché alla fine non sono riusciti a rubare nulla di valore. Penso però che episodi del genere stiano diventando più frequenti rispetto al passato".

Nei giorni scorsi anche un commerciante di via Fonda, Mirko Delle Fave, aveva fatto presente di aver subìto un furto in negozio, che sarebbe avvenuto la scorsa estate. E l’amministrazione? "La situazione è sotto osservazione, grazie alla stretta collaborazione delle forze dell’ordine. Terremo conto di ogni caso che ci viene segnalato. Abbiamo fatto in passato investimenti importanti sull’implemento della videosorveglianza e continueremo anche su questa strada – ha ribadito il sindaco Giacomo Cucini – rassicuro però i cittadini facendo presente che gli ultimi dati relativi alla criminalità a Certaldo non fotografano un quadro preoccupante. Numeri in media con quelli dei territori limitrofi, se non inferiori".

Sul piatto resta il discorso legato al sottodimensionamento dell’organico delle forze dell’ordine sul territorio: anche Pampaloni, nel ringraziare gli operatori per l’intervento, ha sottolineato questo punto.

"Anche i carabinieri sono sotto organico, rispetto al passato – ha chiosato il primo cittadino – chiediamo da tempo un rinforzo degli organici territoriali, che potrebbe oltretutto garantire un maggior numero di controlli. E di conseguenza una maggior percezione della sicurezza da parte dei cittadini".

g.f.