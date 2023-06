Tombola e solidarietà A Monterappoli si gioca per l’Emilia Romagna

Una tombola paesana con un doppio obiettivo: divertirsi e fare beneficenza. Ad organizzarla è il paese di Monterappoli presso il locale Circolo Arci, ma anche online. Chi non potrà recarsi di persone alla Casa del Popolo, infatti, potrà tranquillamente partecipare da casa collegandosi su whatsapp o sul profilo Facebook, che sono specificati sulle cartelle da gioco (una modalità già sperimentata durante il periodo del Covid quando furono organizzate delle serate apposite per la spesa sostenuta in favore delle famiglie più bisognose). Cartelle che potranno essere acquistate al costo di cinque euro direttamente al circolo oppure presso l’Alimentari Giunti. Con ogni cartella sarà possibile partecipare a tre giocate e i premi saranno dei buoni acquisto. Il ricavato della serata sarà inoltre devoluto interamente alle popolazioni dell’Emilia Romagna, recentemente colpite dall’alluvione. "Tutto il paese ha voluto realizzare questo evento – racconta Maurizio Peti dell’associazione Il Torrino – per stare insieme e mandare qualcosa ad una regione che in questo momento ha bisogno anche del nostro aiuto".