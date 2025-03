Tognazzi sul palco. Tuffo nel mondo dei mitici Beatles

EMPOLIUn viaggio nel mondo dei Beatles con l’attore Gianmarco Tognazzi. Ecco il nuovo appuntamento della stagione concertistica del Centro Busoni in programma domani alle 21 al Teatro Shalom di Empoli. “Paul McCartney e i Beatles. Due leggende“ è il titolo dello spettacolo che si soffermerà soprattutto sulla nota vicenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966. L’esecuzione delle musiche è affidata all’Orchestra Saverio Mercadante diretta dal maestro Rocco Debernardis, gli arrangiamenti sono a cura di Damiano D’Ambrosio e i testi di Rosa Sanrocco.

Nato a Roma nel 1967, Tognazzi è figlio d’arte. Ha studiato all’Istituto per la Cinematografia Rossellini di Roma e si è formato sui set come assistente alla regia di film e serie tv. Nei primi anni Novanta inizia la sua carriera di attore, sia in teatro che davanti alla cinepresa. Ha ricevuto numerose nomination ai Nastri d’Argento, premio che si aggiudica nel 2009 come Migliore attore protagonista per il film “Fuoriuso“. In veste di conduttore televisivo, dal 2017 è alla guida di Chopped Italia, il game cooking del canale Food Network. Dal 2010 gestisce “La Tognazza amata“, l’azienda agricola fondata dal padre nel 1969 a Velletri, che ha trasformato ne “La Tognazza“, azienda vitivinicola e brand di grande successo.

L’Orchestra Saverio Mercadante nasce invece ad Altamura nel 2010 ed ha già al suo attivo più di 200 concerti e molteplici collaborazioni con artisti, solisti e direttori di fama internazionale. La direzione artistica dell’orchestra è affidata a Rocco Debernardis, che ha all’attivo numerose esibizioni, sia come solista al clarinetto che come direttore, al fianco dei più noti artisti del panorama musicale nazionale e internazionale. I biglietti sono disponibili presso la Libreria Rinascita di via Ridolfi, Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli e, online, su piattaforma Eventbrite. Per qualsiasi altra informazione e richiesta o per sottoscrivere una delle formule di abbonamento, è possibile contattare direttamente il Centro Busoni.