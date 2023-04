Tir si ribalta sulla Romana-Lucchese, grave il conducente

Grave incidente ieri mattina a Fucecchio. Un mezzo pesante si è ribaltato mentre percorreva la strada Romana Lucchese, nel tratto tra Le Vedute e Galleno. Il fatto è accaduto attorno alle 11,35 quando sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco in supporto ai mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa del 118. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso. Gli agenti della polizia municipale dell’Unione dell’Empolese Valdelsa – sul posto anche i carabinieri – hanno dovuto chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso e anche quelle di rimozione del mezzo che hanno richiesto diverse ore di lavoro. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, invece, hanno estratto il conducente – per affidarlo alle cura dei sanitari – ed effettuato la messa in sicurezza del mezzo. Da quanto appreso il ferito è un uomo di 60 anni del pistoiese che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.