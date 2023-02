Tir si ribalta, caos in FiPiLi Otto chilometri di coda

EMPOLESE VALDELSA

Ci sono giorni in cui la FiPiLi può risultare un po’ più trafficata del solito, altri in cui i cantieri e i piccoli incidenti creano code e disagi. E poi ci sono quelli in cui diventa un vero e proprio inferno, una trappola dalla quale pendolari e automobilisti non riescono ad uscire. Ieri è stato proprio uno di quei giorni. Perché intorno alle 6 del mattino, nel tratto compreso tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze, un camion di Alia addetto al trasporto della spazzatura si è ribaltato in mezzo alla carreggiata, ostruendo completamente le due corsie.

Un blocco forzato che, nell’ora di punta, ha generato una di quelle code che impiegano ore a smaltirsi. Nei minuti immediatamente successivi all’incidente, il lungo serpentone di auto imprigionate lungo la superstrada ha raggiunto gli 8 chilometri ed è arrivato fino ad Empoli. La carreggiata è stata immediatamente chiusa e il traffico diretto verso Firenze è stato obbligato ad uscire a Empoli Est, mentre alle auto che provenivano da Pontedera e dalla zona del Cuoio veniva consigliato di uscire a Empoli Ovest. A un certo punto la fila era infatti arrivata nei dintorni dello svincolo Empoli Centro.

Finita qui? Magari. Chi è riuscito a scampare all’inferno della FiPiLi ha infatti dovuto fare i conti con il conseguente imbottigliamento che si è creato lungo la Toscoromagnola, in particolare tra Empoli e Montelupo. Lunghe code che hanno letteralmente mandato in tilt per qualche ora la viabilità secondaria. Il problema al camion di Alia è stato invece parzialmente risolto intorno alle 10,30 del mattino, quando si è riusciti a spostare il mezzo quel tanto che bastava per riaprire almeno una delle due corsie e consentire il passaggio delle auto. La FiPiLi è stata quindi riaperta e la coda si è andata via via assottigliando fino all’ora di pranzo, quando era calcolata in circa un chilometro. I disagi e i ritardi sono però andati avanti anche nel pomeriggio, visto che le operazioni di rimozione del mezzo pesante, per cui era ovviamente necessario l’utilizzo di una gru, sono state posticipate alle 22 di ieri sera.

La superstrada è stata chiusa di nuovo per consentire lo sgombero del camion e far riprendere quindi la normale circolazione. Una specie di tempesta perfetta che non ha mancato di scatenare reazioni, soprattutto sui social. Gruppi Facebook come I Dannati della FiPiLi, per tutto il giorno, hanno mantenuto aggiornamenti costanti sull’apertura della strada e sul traffico, con una lunga sequela di commenti e lamentele. La polizia locale dell’Unioni dei Comuni ha impiegato quattro pattuglie sugli snodi principali di Empoli Est durante i momenti più caldi della mattinata. I problemi lungo la Toscoromagnola e per le vie secondarie si sono riverberati fino a Lastra a Signa.

Tommaso Carmignani