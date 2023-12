Allo stadio con bombe carta e fumogeni, denunciato un tifoso della Lazio

Empoli, 23 dicembre 2023 – Si è presentato allo stadio Castellani di Empoli con un armamentario non propriamente consentito e per questo è stato denunciato. Un tifoso della Lazio è stato trovato in possesso di bombe carta e fumogeni poco prima della partita tra azzurri e biancocelesti andata in scena ieri, 22 dicembre.

Il giovane è stato visto dagli agenti mentre faceva esplodere un petardo in prossimità dello stadio, ed è stato fermato. Con sé aveva due bombe carta e due fumogeni che sono stati sequestrati. Il tifoso, proveniente da Roma, già in passato sottoposto a Daspo, è stato denunciato e per lui è scattato anche il provvedimento di allontanamento dai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.