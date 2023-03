Tesseramento Lega Inizia la campagna

Al via domani la campagna per i nuovi tesseramenti 2023. Castelfiorentino apre le porte della sede Lega dalle 10 alle 12.30 per inaugurare un nuovo percorso coinvolgendo tanti futuri sostenitori. Sarà possibile anche firmare la petizione per lo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035 “Sì all’ambiente - No ai suicidi economici”. Già previsto un gazebo per sabato 11 sempre a Castelfiorentino; un altro invece sarà organizzato a Montespertoli, comune che rientra nella segreteria di Castelfiorentino.