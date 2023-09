Terzo settore e scuola Si svelano tutti i progetti

Un momento d’incontro tra l’amministrazione comunale, i referenti e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per conoscere l’offerta educativa e formativa proposta da servizi, associazioni e altri enti del terzo settore di tutto il territorio. L’iniziativa, intitolata ’La scuola in Comune’, è in programma domani al Parco Corsini, dalle 9 alle 13, e vedrà coinvolte tante associazioni e servizi che presenteranno progetti trasversali e anche innovativi. Tra questi, il progetto ’Inclusivamente’, promosso dal Movimento Shalom, di cui il Comune è partner insieme alle associazioni Popoli Uniti, Nosotras e Forium, che si pone l’obiettivo di creare una comunità sempre più inclusiva. Tra le novità anche la neonata associazione #Fucecchioèlibera, che accompagnerà il percorso del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi della scuola media. L’iniziativa ’La scuola in Comune’ si inserisce all’interno dell’accordo di comunità sottoscritto tra Comune, scuole, associazioni e altri enti.