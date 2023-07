Terza farmacia comunale Ecco come sarà il progetto

Arriverà la terza farmacia comunale. La struttura sarà collocata nei locali della vecchia scuola che avrà così una nuova vita e nuove funzioni, ospitando un servizio importante e necessario per la cittadinanza. La sede, individuata dal Comune non è stata infatti assegnata al termine della procedura concorsuale indetta dalla Regione Toscana e terminata il 25 aprile 2022. La Regione dichiarò vacante la sede farmaceutica numero 14 del Comune di Empoli, offrendola in prelazione all’amministrazione comunale, che subito si è attivata per la concessione della titolarità. L’ufficio tecnico ha così elaborato un progetto che prevede la realizzazione della sistemazione esterna della ex scuola di Villanuova, che è stato approvato dalla giunta comunale. I lavori all’interno dell’immobile e i relativi arredi saranno a cura della Società Farmacie Comunali Empoli Srl. "La nostra strategia di rigenerazione urbana comprende come ben si vede tutto il territorio comunale non certo solo il centro storico – dice il sindaco Brenda Barnini –. Appena si è aperta l’opportunità di aprire una terza farmacia comunale in zona Villanuova l’abbiamo colta al volo sia per ridare vita alla vecchia scuola, sia per dotare la frazione di un servizio così importante e per ampliare la capacità di lavoro delle nostre farmacie che sono un fiore all’occhiello del Comune. Una bellissima operazione resa possibile dalla grande capacità di lavoro del nostro ufficio lavori pubblici e della direzione della società delle farmacie comunali".

L’intervento è finalizzato alla sistemazione del resede per la realizzazione di percorsi perdonali e spazi a parcheggio pubblico sulla parte frontale, ad uso della nuova sede Farmaceutica e alla realizzazione di un percorso separato, carrabile e pedonale di accesso alla porzione di fabbricato posteriore che rimarrà ad uso del Comune. Inoltre il progetto comprende la realizzazione di rampe con pendenza idonea per rendere il fabbricato completamente accessibile. Sarà realizzato l’impianto di illuminazione esterna del parcheggio con l’inserimento di cinque nuovi pali e relativi apparecchi e l’installazione di un sostegno per il posizionamento dell’insegna luminosa per la Farmacia. L’importo complessivo del progetto è di 150mila euro.