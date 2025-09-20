Terza Categoria al via. È caccia ai primi punti

Fischio d’inizio per il girone A della Terza Categoria fiorentina, che vede tra le protagoniste anche cinque squadre del circondario. La prima a scendere in campo è il Ponzano, ancora a caccia dei primi gol dopo la doppia goleada subita in Coppa Provinciale dal Ponte a Elsa. Oggi alle 16.40 al Michelucci arriva l’Atletico Impruneta, che ha sua volta ha già salutato la Coppa Provinciale con un complessivo 10-0 incassato dall’Antellese. Tre, poi, le sfide in programma domani pomeriggio. Alle 15.30 il Calasanzio andrà a far visita al Malmantile a Scandicci nell’impianto del Casellina, mentre il Marcialla City ospiterà l’Eurocalcio Firenze. I gialloblù empolesi hanno ambizioni play-off, ma gli amaranto si sono rinforzati dopo l’ultimo posto della passata stagione e domenica scorsa in coppa hanno eliminato l’Avane appena retrocesso dalla Seconda Categoria. Il Marcialla è invece chiamato a riscattare le prime due sconfitte in altrettante gare ufficiali di Coppa Provinciale. Gli uomini di mister Signorini arrivano a questo debutto in campionato dopo il successo per 2-0 in amichevole contro gli amatori dello Sporting Gracciano, a firma Bartolini e Zacchia.

Alle 17.30, invece, proprio l’Avane scenderà in campo al Biagiotti di Sesto Fiorentino contro la Sestoese, che dopo il terzultimo posto della scorsa stagione nell’altro raggruppamento ha iniziato la nuova perdendo 1-0 in casa con il Quinto l’andata di coppa e pareggiando 3-3 il ritorno a Firenze. A chiudere il programma di questa prima giornata il posticipo di lunedì sera al campo sportivo di Peretola a Firenze, dove il Serravalle sfiderà l’Atletico Esperia. Gli empolesi hanno vinto 2-1 a Marcialla l’esordio in coppa e ora si giocheranno la qualificazione contro l’Atletico Valdipesa. Pass per gli ottavi già ottenuto dall’Atletico Esperia, che ha battuto 2-1 e 7-0 il Firenze Nord.

Simone Cioni