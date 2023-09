Terrorismo jihadista in Burkina Paura nel centro Shalom Due studenti aggrediti di notte

Studenti aggrediti e malmenati dai ladri nel centro universitario Shalom Laafi Roogo a Ouagadougou in Burkina Faso. Il grido di aiuto arriva dal movimento guidato dal parroco della Collegiale monsignor Andrea Cristiani: "Hanno bisogno di aiuto e sicurezza". La situazione del terrorismo jihadista e il crescente arrivo di profughi nella periferia della capitale – spiega una nota – hanno fatto aumentare notevolmente i casi di aggressioni, furti, minacce e ostilità. Ormai settimanalmente subiamo furti e aggressioni. "Per cercare di aumentare la sicurezza – dicono allo Shalom :– abbiamo incrementato la presenza dei guardiani giorno e notte, tuttavia questo non ha fermato i furti, addirittura una notte i ladri si sono imbattuti in due studenti che stavano rientrando nelle loro stanze, e non avendo trovato niente da portare via li hanno aggrediti e malmenati". Il centro è frequentato giorno e notte da oltre 150 studenti, più i professori e personale dell’università, una decina di diversamente abili, due suore che alloggiano nel centro, volontari, dipendenti e collaboratori di Shalom, ospiti occidentali e locali dell’ostello, fedeli che partecipano alle funzioni religiose. Da qui l’appello: "E’ urgente alzare di un metro il muro di cinta e mettere il filo spinato. Il perimetro del muro è di 300 metri ci vogliono 7.500 euro per realizzare il lavoro. Dal Burkina ci chiedono aiuto! ne va della loro sicurezza e delle loro vite". E’ stato attivato un apposito link sul sito del movimento per effettuare le donazioni.

Nei giorni scorsi, inoltre, si è conclusa la missione umanitaria del Movimento Shalom nella Repubblica del Congo. La delegazione composta dal fondatore monsignor Andrea Cristiani, dal presidente Vieri Martini e da altri cinque volontari tra cui la giornalista Romina Gobbo, ha incontrato i moltissimi soci Shalom locali, presenti in sezioni di ogni Diocesi del Paese. Ma in particolare ha inaugurato la “Casa Shalom” a Brazzaville dove grazie all’associazione è stato perforato un pozzo ed installato un impianto di potabilizzazione che darà acqua a tutto il quartiere circostante, situato nella povera periferia della capitale dove le infrastrutture e le opportunità per una vita dignitosa sono pressoché inesistenti.

"Alle visite ai bambini e agli orfanotrofi, si sono succeduti una serie di incontri i con i rappresentanti civili, religiosi e tradizionali del Congo, per rafforzare i rapporti nel Paese – spiega il presidente de,l movimento Vieri Martini –. I prossimi obiettivi sono la costruzione di un centro di formazione agro-pastorale su cinque ettari di terreno già acquistati da Shalom Congo per dare opportunità lavorative ai giovani",

