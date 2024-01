"Terreni franati e vigneti zuppi, è un disastro"

"I contadini sono abituati a tirar la cinghia. Ma stavolta sono arrivati, in stretta, all’ultimo buco". Non usa mezzi termini Claudio Lombardi, per tracciare un quadro della situazione. È stata un’annata nera per le 690 aziende agricole dell’Empolese e le 280 della Valdelsa, e il 2024 è un’incognita, ancora una volta legata al meteo. "Un cerotto se lo sono messo tutte le nostre aziende. Non ci sono state chiusure, e questa forse è l’unica buona notizia", commenta il responsabile Coldiretti Empolese Valdelsa. Ma tra vigneti alluvionati e terreni franati – un flagello per il vino – a oltre due mesi dall’evento che ha messo in ginocchio (anche) il mondo dell’agricoltura, è difficile guardare al futuro con ottimismo. "Le nostre aziende agricole – spiega Lombardi di Coldiretti – sono state estremamente sacrificate dagli eventi meteorologici e lo sono tutt’ora. I guai non sono mica finiti. Cerreto Guidi e Vinci hanno sofferto di più, ma anche la Valdelsa ha avuto i suoi problemi soprattutto nei territori di Certaldo, Gambassi Terme e Castelfiorentino. Passata l’ondata di fango, che ha investito tutti, c’è il ritardo nelle semine. C’è la questione dei pezzi di vendita del grano, al minimo storico, e non parliamo dell’uva. Alcune aziende non hanno proprio raccolto, altre hanno raccolto quantitativi ridicoli. In media c’è stata una diminuzione del 20 per cento della produzione".

Un esempio? Le Cantine Leonardo, a Vinci, sono passate da 45mila quintali di uva conferita a 32mila. "Le aziende si sono tenute in piedi grazie alle attività connesse che hanno fatto da tampone, come gli agriturismi. Il 2024? Siamo in attesa di un’annata che speriamo abbia più rispetto nei confronti dei nostri agricoltori. Ma solo a primavera si avrà un’idea". Fino a marzo-aprile è acqua (quel tanto che basta), terra e incertezza.

Y.C.