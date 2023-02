Terremoto, sopralluoghi negli edifici pubblici

La terra trema a Siena e la paura corre, arrivando fino in Valdelsa. E’ stata avvertita anche a Certaldo la scossa di terremoto che si è verificata alle 21.51 di mercoledì sera con epicentro nel cimitero di Valli, nella Città del Palio. Una prima scossa di 3.5 di magnitudo, alla quale poi ne è seguita un ‘altra alle 21.53 di magnitudo 2.4 con epicentro nei pressi dell’istituto Sarrocchi. E la terra ha continuato a tremare - scosse più lievi - per tutta la notte, gettando nel panico i senesi che si sono riversati in strada per poi scegliere di trascorrere la notte in auto. Non si segnalano al momento danni, ma lo spavento è stato tanto ed i rilevamenti di Ingv - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - continuano a registrare attività. Un vero e proprio sciame sismico con ripercussioni - per fortuna solo percepite e non strutturali - anche a Certaldo dove in diversi hanno dato l’allarme.

"Mi è sembrato di sentire una scossa di terremoto, mi sbaglio?". E’ bastato un post sui social per far scattare le condivisioni. "Si è sentito forte" ha confermato qualcuno, "Sentita bene anche a Gambassi Terme " si è sfogato qualcun altro. Niente di preoccupante, s’intende, solo un tuffo al cuore lungo una manciata di secondi che in certi casi sembrano non finire mai. Si è immediatamente attivato il Comune di Certaldo, con una squadra di tecnici in giro per sopralluoghi e verifiche strutturali. "Non abbiamo ricevuto alcun tipo di segnalazione - ha rassicurato il sindaco Giacomo Cucini - Abbiamo fatto un giro per il territorio per le verifiche del caso ma non risultano danni agli edifici. Ai piani alti la scossa è stata avvertita con più intensità dalla popolazione. Sono fenomeni che spaventano e preoccupano ancora di più in giorni dolorosi come quelli che stiamo vivendo con la tragedia immane che ha colpito la Turchia". In paese non è stato necessario adottare alcun provvedimento, dunque. Per i precedenti però non c’è da guardare troppo lontano.

Lo scorso 10 gennaio alle 21.07 infatti è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 (e profondità 7.6 chilometri) a 5 chilometri da Certaldo. Un terremoto, questo, classificato come superficiale e "micro", di conseguenza difficile da avvertire. Il 10 giugno del 2022 invece alle 7.09 e alle 9.09 altro episodio (stavolta con epicentro a 2 chilometri da Certaldo). Eventi di bassa magnitudo che creano comunque apprensione nelle comunità interessate.

Y.C.