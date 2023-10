Terre degli Uffizi. Ultimo mese di visite

C’è ancora un mese a disposizione per visitare la mostra Terre degli Uffizi a Montespertoli. L’esposizione dedicata a Filippo Lippi, uno dei più grandi maestri rinascimentali, ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo di tanti visitatori. Il Museo d’Arte Sacra è aperto il sabato e la domenica. Per sabato 14, alle 16, è organizzata una conferenza su ‘Committenti Valdelsani di Passignano’ al Centro culturale ‘Le Corti’ con ingresso gratuito. Il

21, 22, 28 e 29 ottobre visite guidate gratuite alla mostra rivolte ai soci Unicoop di Firenze. Sabato 28 ci sarà l’evento “Filippo Lippi e le sue Madonne in tema contemporaneo” alle 15.30. Per domenica 29 ottobre è organizzato l’ultimo evento ‘Sulle tracce di Filippo Lippi’ con una visita a Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Per informazioni: 0571 600255, oppure mail a: ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.