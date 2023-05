Terre avvelenate e studi Torna il ’No keu Fest’ "Battaglia per la verità"

di Carlo Baroni

Al centro ci saranno anche le prime parole uscite dalla relazione tecnica che riporta le attività svolte dal gruppo di lavoro dell’università di Pisa costituito nell’ambito della convenzione per la caratterizzazione del Keu e lo studio dei processi di rilascio di inquinanti con particolare riferimento al cromo esavalente: "ll livello di umidità sembra avere un impatto elevato"; il keu "subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente nella sua struttura".

Parole che hanno avuto, poche settimane fa, un effetto dirompente su una vicenda che ha infiammato mezza Toscana ed è al centro oltre che di un’inchiesta della procura di una vera e propria mobilitazione dei territori interessati dalla vicenda. I No Keu sono in assemblea permanente ormai da due anni e la loro battaglia per conoscere la verità va avanti. Per non far calare l’attenzione sullo scandalo scoppiato nell’aprile del 2021, l’assemblea organizza nel fine settimana la seconda edizione del No Keu Fest, insieme al comitato ’Per un altro raddoppio Empoli-Granaiolo’ e ’Marcignana non si piega’. Una due giorni di incontri, dibattiti, socialità e scambi di idee in un luogo simbolo: l’area verde lungo la strada 429, tra Brusciana e Molin Nuovo, a due passi dal cosiddetto ’cerottone’, la zona dove, secondo le indagini della procura distrettuale di Firenze, i fanghi provenienti dalle concerie di Santa Croce sarebbero stati sepolti a tonnellate (qui come in altri dodici siti della Toscana) e che – spiega una nota degli organizzatori – "dopo due anni dallo scoppio dello scandalo non sono ancora stati rimossi".

E ancora: "Noi cercheremo di portare la forza di una lotta intrapresa da cittadine e cittadini, residenti, attivisti, forze sociali e politiche – aggiungono – che non si rassegnano a un modello che distrugge l’ambiente e mette a rischio la salute di tutte e tutti". Due giorni intensi di appuntamenti. Tra questi sabato dalle 15 alle 17 ci sarà la presentazione dei risultati delle ricerche portate avanti sulla mobilitazione No Keu dalla dottoressa Daniela Chironi e dal dottor Gianni Del Panta (Scuola Normale Superiore).

Mentre dalle 17,30 alle 19,30 ci sarà la tavola rotonda: ’Toscana Avvelenata: dai Fanghi tossici al Keu, dalle discariche agli Pfas’ con Antonella De Pasquale (Medicina Democratica), Donatella Salcioli (Legambiente), Antonio Piro (No Valdera Avvelenata), Luca Scarselli (avvocato delle lotte), Samuela Marconcini (Ap No Keu). Domenica dalle 10 alle 13 è in programma l’assemblea ecologista Toscana con le realtà regionali in lotta per l’ambiente, la salute e la giustizia climatica e sociale. "Vi aspettiamo per condividere tutte e tutti insieme due anni di mobilitazione e di lotta contro l’avvelenamento delle terre, per la bonifica immediata dei territori contaminati", concludono gli organizzatori.